Für die Planung um die Zukunft des Areals rund um das Landratsamt Karlsruhe geht es in heiße Phase: Der vierte und damit finale Werkstatttermin "Städtebauliches Entwicklungskonzept Ettlinger Tor - Südwestseite" steht an. Am Freitag, 3. Juli, können sich interessierte Bürger ab 17.30 Uhr ein Bild über die fertigen Konzepte der vier teilnehmenden Planungsbüros machen - aufgrund von Corona allerdings nur digital.

Die vier Planungsbüros berchtoldkrass space&options, COBE Berlin, Max Dudler Architekten AG und MVRDV Rotterdam stellen an diesem Tag ihre Arbeiten in der Gartenhalle vor Mitgliedern des Begleitgremiums vor. "Über einen Livestream auf dem städtischen Youtube-Kanal können sich die Bürger in den Zieleinlauf einschalten", gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung bekannt.

Sie können dabei Fragen stellen und dem Begleitgremium ihre Einschätzungen und Bewertungen mitgeben. "Die Diskussion mit der Bürgerschaft liefert damit ein letztes Mal Impulse für die anschließend anstehende Entscheidungsfindung des Begleitgremiums."

Nachdem gegen 20.30 Uhr alle Ideen der Büros auf dem Tisch liegen und per Modell visualisiert wurden, ist das Begleitgremium am Zug. Es formuliert in interner Sitzung eine Empfehlung zu den besten Entwürfen in den beiden Szenarien "Erhalt" und "Abbruch" des heutigen Landratsamts.

Alle Informationen zum Ablauf der Werkstatt finden sich auf dem Beteiligungsportal unter www.beteiligung.karlsruhe.de. Fragen erreichen die Projektverantwortlichen außerdem über die Projektemaildresse ettlingertor@karlsruhe.de.