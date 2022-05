vor 1 Stunde Karlsruhe Eskapismus gegen die Krise: Neues beim Badischen Theater

Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg - das Badische Staatstheater geht im neuen Programm auf Befindlichkeiten in Krisenzeiten ein und will zugleich seine Besucher zu kleinen Realitätsfluchten einladen. Bei der Vorstellung des Spielplans 2022/23 kündigte Intendant Ulrich Peters am Freitag auch ein wenig Eskapismus an. "Wir müssen gemeinsam die Fahne der Kultur hochhalten."