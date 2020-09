Nach den heißen Temperaturen zu Wochenbeginn wird das Wochenende angenehmer. In Karlsruhe soll es das gesamte Wochenende schon bleiben und auch der Montag verspricht Sonnenschein.

Nachdem sich der Hochnebel aufgelöst hat, scheint in Baden-Württemberg die Sonne. Die Höchstwerte liegen am Freitag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei 19 Grad im höheren Bergland und bis zu 27 Grad am Oberrhein.

Teilweise wird es windig, im höheren Bergland kann es starke Böen geben. Wer am Wochenende in die Sonne will, macht das am besten am Samstag. Hier gibt es nur ab dem Nachmittag im Südwesten Wolkenfelder und es bleibt warm.

Für Karlsruhe sagt der DWD Sonnenschein für das Wochenende voraus. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag und Sonntag bei 26 Grad. Auch der Montag soll mit 27 Grad Höchsttemperatur schön werden.