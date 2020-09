Am Dienstag, 22. September, um 15.30 Uhr, findet sich der Karlsruher Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen - und das gleich zur Beratung über den Haushalt des kommenden Jahres.

Unter Vorsitz von Oberbürgermeister Frank Mentrup treffen sich die Mitglieder des Karlsruher Gemeinderats am kommenden Dienstag zu nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus Karlsruhe. Auf der Tagesordnung stehen der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021.

Begrenzte Platzanzahl

Die Haushaltsreden können per Livestream, die komplette Sitzung per Live-Ticker unter www.karlsruhe.de mitverfolgt werden. Wer doch lieber persönlich ins Rathaus kommen möchte, sollte früh dran sein: Wegen der Einhaltung des Sicherheitsabstandes stehen Interessierten nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung.