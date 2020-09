Nach regnerischen Tagen in Baden-Württemberg sind im Hochschwarzwald die ersten Schneeflocken des Herbsts gefallen. Auf dem Feldberg lagen am Samstagmorgen ungefähr drei Zentimeter Schnee, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Die Schneefallgrenze habe bei 1.000 bis 1.200 Metern gelegen. Von langer Dauer ist die Winterlandschaft aber nicht: Die dünne Schneeschicht soll spätestens am Sonntag wieder schmelzen.

Am Samstag und Sonntag soll es laut dem Wetterdienst verbreitet und anhaltend regnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen vier Grad im Bergland und 14 Grad im Rhein-Neckar-Raum. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf ein bis acht Grad ab. In den höchsten Lagen des Südschwarzwaldes sind auch Schneeglätte und Bodenfrost möglich.

Die neue Woche beginnt wechselhaft. Am Montag bleibt es zunächst wolkig und trocken. Ab dem Nachmittag kann es in manchen Regionen des Landes wieder regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 16 Grad. Vom Dienstag an bis zum Wochenende zeigt sich dann die Sonne. Die Temperaturen pendeln sich auf bis zu 18 Grad ein.