vor 11 Stunden London Absichtlich mit Corona infiziert: Großbritannien startet "Human-Challenge-Analysen"

In einer "sicheren und kontrollierten" Umgebung testen Forscher in Großbritannien die Auswirkungen des Virus auf gesunde, junge Menschen. Das ist hoch umstritten. Dennoch soll so die Entwicklung von Impfstoffen und die Behandlung von Covid-19 verbessert und beschleunigt werden.