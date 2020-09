Erste Maskenpflicht-Kontrolle in Bus und Bahn: Polizei und KVV ziehen positive Bilanz

Seit April 2020 gilt im ÖPNV die Maskenpflicht. Ebenso an den Haltestellen. Damit die eingehalten wird, hat das Polizeipräsidium zusammen mit dem Karlsruher Verkehrsverbund und dem Ordnungsamt Karlsruhe eine erste gemeinsame Kontrolle durchgeführt. Weitere sollen folgen. Das erfreuliche Ergebnis: die meisten Fahrgäste verhalten sich kooperativ. Kontrolliert wurde von 7 bis 13 Uhr.

Es ist Mittwoch, der 16. September, Neun Uhr. Heute startet der Auftakt für die Maskenkontrollen in der Innenstadt. Der Treffpunkt ist die Haltestelle Tullastraße, in Fahrtrichtung Innenstadt. Das Ziel ist der Karlsruher Hauptbahnhof.

Doch nicht nur die städtischen S-Bahnen sind am Mittwoch im Fokus der Kontrollen. Auch im Landkreis und in den Bussen sollen Kontrollen durchgeführt werden. Damit das gelingt, waren 65 Einsatzkräfte unterwegs.

"Wir sind bereits seit um 7 Uhr am kontrollieren", so Marion Kaiser, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums, im Gespräch mit ka-news.de

"Bisher haben wir 1.800 Kontrollen durchgeführt, darunter befinden sich 50 Verstöße gegen die Maskenpflicht", heißt es am Mittwochmorgen, als wir die Kontrolle in Karlsruhe begleiten. Die Angesprochenen, so Kaiser, verhielten sich aber meistens einsichtig.

Maskenpflicht gilt auch an Haltestellen

Bei diesen Verstößen handelt es sich meistens, so der KVV, um das klassische "Nase raus". Immer wieder müssen Passanten auf das korrekte Tragen des Mund-Nase-Schutzes hingewiesen werden. Denn auch das falsche Tragen der MNS-Maske stellt einen Verstoß gegen die Maskenpflicht dar und könnte mit einem Bußgeld geahndet werde - in Karlsruhe bleibt es am Mittwoch bei einer mündlichen Verwarnung.

Die Polizisten kontrollieren nicht nur in den Bahnen, sondern auch im Haltestellen-Bereich. Hier gilt ebenfalls die Maskenpflicht - doch nicht alle halten sich daran.

"Das Problem ist das Ausharren an den Haltestellen. Viele sagen, sie wollen einfach nur kurz sitzen. Andere stehen dicht an dicht aneinander. Doch genau das macht es so gefährlich", sagt Polizist Kai Lampe.

"Wir wollen die Maskenpflicht wieder in Erinnerung rufen"

"Es geht hier nicht darum, Bußgelder zu verteilen, sondern die Menschen mit solchen Aktionen nochmal auf die Maskenpflicht aufmerksam zu machen", so Lampe im Gespräch mit ka-news.de

Das bestätigt auch Bürgermeister Albert Käuflein, den wir bei unserer Ankunft am Hauptbahnhof treffen: "Das ist der Grund, warum wir die Kontrolle medial auffahren. Wir wollen die Menschen daran erinnern: schützt euch und schützt andere".

Das Ergebnis: Insgesamt wurden 4.834 Kontrollen durchgeführt, davon haben 694 Personen gegen die Maskenpflicht verstoßen. 218 davon in den S-Bahnen, wovon 23 Fahrgäste mit einem Bußgeld rechnen müssen. 476 Verwarnungen wurden an den Haltestellen ausgesprochen.

Das Polizeipräsidium ist zufrieden: "Die Menschen zeigen sich verantwortungsbewusst. Wir hoffen auch in Zukunft, dass die Maskenpflicht dementsprechend eingehalten wird."