vor 5 Stunden Lena Kube Karlsruhe Erste Einblicke in "Piraten in Batavia": Das erwartet die Europapark-Besucher

Wieder mit den Piraten in See stechen: Ende Juli eröffnet im Europapark - rechtzeitig zu den Sommerferien - die Attraktion "Piraten in Batavia". Die Anlage wurde bei einem Großbrand vor rund zwei Jahren zerstört. Seitdem lief der Wiederaufbau des Fahrgeschäftes auf Hochtouren. Was die Besucher nun erwartet und was Piraten in Batavia-Fan Christian Haupt aus Rheinstetten zur Wiedereröffnung sagt.