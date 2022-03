vor 4 Stunden Stuttgart Erstaufnahme: Mehr als 300 Ukraine-Flüchtlinge finden Schutz

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Erstaufnahme-Einrichtungen Baden-Württembergs steigt deutlich an. Nachdem am Montag nur 19 Menschen dort Schutz gesucht hatten, wurde am Donnerstag die Marke von insgesamt 300 Geflüchteten überschritten. Noch sei nicht absehbar, wie viele Menschen vor Putins Krieg nach Deutschland und nach Baden-Württemberg flüchten werden, sagte Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) am Donnerstag in Stuttgart. "Aber vor dem Hintergrund des augenscheinlich immer brutaler werdenden Vorgehens Russlands stellen wir uns auf weiter steigende Zahlen in den kommenden Tagen ein." Zahlreiche Menschen aus Baden-Württemberg hätten zudem privat Verwandte oder Freunde aufgenommen. "Die Aufnahmebereitschaft der Menschen ist groß", sagte Gentges.