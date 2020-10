Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsunternehmen am morgigen Donnerstag, 15. Oktober, auch in Karlsruhe fort. Allerdings richtet sich der Streikaufruf nicht an die Mitarbeiter im Fahrdienst.

Aus diesem Grund können die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ihren Fahrgästen morgen weitestgehend ihr reguläres Fahrplanangebot mit Bus und Bahn anbieten können.

Streik betrifft diesmal Werkstattbereich

"Zu Arbeitsniederlegungen wird es am Donnerstag vor allem im Bereich der Werkstatt im Betriebshof West am Karlsruher Rheinhafen kommen", heißt es in einer Pressemitteilung des Karlsruher Verkehrsverbund.

Eine Auswirkung des Streiks wird sein, dass den VBK und der AVG im gesamten Tagesverlauf weniger Fahrzeugkapazitäten zur Verfügung stehen und einige Fahrten deshalb nicht in der sonst üblichen Doppeltraktion, sondern nur mit einem Wagen durchgeführt werden können.

Einschränkungen im Service

Zudem sind auch Service Einschränkungen im Bereich der Wagenpflege zu erwarten, die morgen ebenfalls im Betriebshof West bestreikt wird. Auswirkungen hat der Warnstreik auch auf das Kundenzentrum des Karlsruher Verkehrsverbundes am Karlsruher Marktplatz.

Es schließt morgen zwei Stunden früher, hat also nur von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Kundenzentrum am Bahnhof in Ettlingen hat zu den regulären Zeiten geöffnet (8-12 Uhr und 12.30-16 Uhr). Das KVV-Kundenzentrum am Karlsruher Hauptbahnhof ist aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen ohnehin derzeit geschlossen.

Eingeschränkt erreichbar sein wird auch der KVV-Kundenservice. Hier muss bei telefonischen Anfragen (Tel. 0721/6107-5885) mit längeren Wartezeiten in der Hotline gerechnet werden. Alternativ können Kunden und Fahrgäste Anfragen an den Kundenservice per E-Mail an lobundtadel@kvv.karlsruhe.de richten.