Erfolgreiche Übung: ECE-Center in Karlsruhe wurde am Montagmorgen geräumt

Passanten und Besuchern wird es am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr sicherlich aufgefallen sein. Das Ettlinger Tor Center in Karlsruhe wurde geräumt. Grund zur Sorge gab es aber nie: es war nur eine Übung. Das Center konnte innerhalb kürzester Zeit komplett geräumt werden.

"Die Räumung lief auch dieses Jahr dank des guten Zusammenspiels der Einsatzkräfte einwandfrei ab", erklärt die Center Managerin Anne Klausmann in einer Pressemitteilung. "Nach zirka 20 Minuten war das gesamte Haus von Besuchern, Kunden und Mitarbeitern geräumt."

Die Räumungsübung werde laut Center-Mitteilung eigentlich einmal pro Jahr durchgeführt. Durch die Corona-Pandemie sei diese allerdings erstmals im Jahr 2020 ausgefallen. Anne Klausmann: "Da Sicherheit in unseren Shoppingcentern an erster Stelle steht und wir unserer Fürsorge- und Betreibungsverpflichtung nachkommen müssen, sehen wir die Notwendigkeit einer regelmäßigen Übung. Wir sind dadurch für den Ernstfall gewappnet, gerade auch im Hinblick auf die kommende frequenzstärkste Zeit des Jahres. Insbesondere können Sicherheitsabläufe in Echtzeit überprüft werden."