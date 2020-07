vor 1 Stunde Rheinstetten/Weingarten Epplesee: 60-Jähriger ertrinkt bei Badeunfall

Zu zwei Rettungseinsätzen musste die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an diesem Wochenende an Badeseen in der Region ausrücken. Eine junge Frau konnte von den Einsatzkräften am Baggersee Weingarten gerettet werden, ein 60-Jähriger ertrank am Epplesee bei Rheinstetten.