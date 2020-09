Am Montag stellte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) Ihren Zwischenbericht für mögliche Atommüllendlager in Deutschland vor. ka-news.de sprach mit der Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl aus Karlsruhe über den 444 Seiten langen Bericht.

Derzeit lagern über die gesamte Bundesrepublik verteilt ca. 27.000 Kubikmeter radioaktiver Atommüll in Zwischenlagern. Die Suche nach einem Endlager erhitzt schon lange die Gemüter. Durch ein transparentes Verfahren will die BGE dafür sorgen, dass "das Verfahren in der Bevölkerung akzeptiert wird", so Sylvia Kotting-Uhl gegenüber ka-news.de

Die Karlsruherin sitz für die Grünen seit vier Legislaturperioden im Bundestag und ist "Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit." Die Endlager-Suche beschäftigt Sie also fast täglich.

Karlsruhe kommt nicht in Frage

Laut Zwischenbericht kommen 54 Prozent der Bundesfläche für ein mögliches Endlager infrage. "Karlsruhe selbst ist für ein Endlager aber nicht geeignet", kann Kotting-Uhl die Menschen aus Ihrem Wahlkreis beruhigen. "In Baden-Württemberg aber gibt es große Flächen, die nach aktuellen Erkenntnissen geeignet wären."

Laut Karte der BGE handelt es sich bei diesen Gebieten vor allem um den Schwarzwald und die schwäbische Alb. Auch um Pforzheim und Stuttgart kommen weite Gebiete infrage.

Suche benötigt Zeit - "2031 unrealistisch"

Kotting-Uhl stellt aber klar, dass die aktuell ausgewählten Regionen nur eine Vorauswahl sind und es noch keinen konkreten Plan für einen Standort gibt. Außerdem soll die Suche "die Zeit bekommen, die benötigt wird, aber getrödelt soll natürlich nicht werden."

Die aktuellen Zwischenlager müssen nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt geräumt sein. 2031 soll ein geeignetes Endlager gefunden sein, für Kotting-Uhl kein realistischer Zeitplan.

"Es gibt einfach sehr viele Dinge, die dabei beachtet werden müssen und deswegen denke ich, das 2031 kein realistisches Ziel ist", so die zweifache Mutter deutlich.

Hohe Maß an Transparenz

Die Suche soll sorgfältig und mit der nötigen Transparenz vonstattengehen, damit die Bevölkerung vom Verfahren überzeugt ist. Diese Transparenz wird sehr wichtig sein, denn wenn einmal der passende Ort gefunden ist "hat die Bevölkerung kein Veto-Recht."

Ein Veto-Recht haben die Bewohner zwar nicht, sollte das Endlager aber tatsächlich in Ihrer Nähe landen, wird das ausgeglichen. Eine konkrete Idee für einen solchen Ausgleich gibt es bisher nicht, aber die "Betroffenen dürfen wählen wie er aussehen soll."

Hält die Kritik für falsch

Kritik am verfahren gab es schon vor Veröffentlichung des Berichts." Das ist eine Überraschungstüte", sagte der baden-württembergische Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Deutschen Presse-Agentur. "Durch die mangelnde Transparenz verspielt die Bundesgesellschaft für Endlagerung die Chance, dass eine solche Suche und ihr Ergebnis auch akzeptiert werden."

Kritik, die Kotting-Uhl nicht nachvollziehen kann. "Das Verfahren ist transparent, davon können sich Kritiker auf der Seite der BGE selbst ein Bild machen."