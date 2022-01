26.01.2022 13:34 Stuttgart Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg: Ungeimpfte dürfen ab Freitag wieder nachts vor die Tür

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte werden von Freitag an aufgehoben. Da dann wieder die normale Alarmstufe gelte, fielen die Sperren zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens weg, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Stuttgart. Zuerst hatte die "Schwäbische Zeitung" darüber berichtet.