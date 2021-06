vor 2 Stunden Karlsruhe EnBW will bis 2025 rund 180 Millionen Euro einsparen

Der Karlsruher Energieversorger EnBW will in den kommenden vier Jahren rund 180 Millionen Euro einsparen - indem Kompetenzen gebündelt und Geld effizienter ausgegeben werde. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch. Es gehe in dem "Performance im Wachstum" (PiW) genannten Vorhaben ausdrücklich nicht um ein Einsparprogramm für individuelle Geschäftsbereiche, sagte sie weiter. Vielmehr sollten Prozesse optimiert, Kosten im Griff behalten und der Blick damit vorausschauend in die Zukunft gerichtet werden. "Es sollen nur die Euros, die wirklich dem Wachstum in den verschiedenen Geschäftsbereichen dienen, ausgegeben werden", erläuterte sie. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.