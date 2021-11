vor 5 Stunden Karlsruhe E-Mobilität: EnBW, Rewe und Penny vereinbaren Ausbau von Ladesäulen

Während des Einkaufs bei Rewe oder Penny sollen Kunden an Hunderten Filialen in Deutschland künftig ihr Elektroauto laden können. Die ersten rund 100 Schnellladestandorte des Karlsruher Energiekonzerns EnBW sollen nach Angaben vom Montag kommendes Jahr an den Supermärkten in Betrieb gehen.