vor 5 Stunden Karlsruhe Kein Kohleausstieg: Karlsruher Energieversorger EnBW unterzeichnet Vertrag vorerst nicht

Der Energieversorger EnBW mit Sitz in Karlsruhe will den Vertrag zum Ausstieg aus der Braunkohle zunächst nicht unterzeichnen. Von Tag eins der Verhandlungen an habe man rechtliche Bedenken deutlich gemacht, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Im Weg stehen mögliche Entschädigungsansprüche des Braunkohlelieferanten Mibrag.