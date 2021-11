vor 4 Stunden Stuttgart/Karlsruhe EnBW-Chef Mastiaux zur Energiewende: Es sollte schneller werden

EnBW-Chef Frank Mastiaux begrüßt das Vorhaben der möglichen Ampel-Koalition, den Ausbau der Windenergie in Deutschland zu beschleunigen. "Zum ersten Mal lese ich in einem Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP, dass die Geschwindigkeit verdoppelt werden soll. Das ist für mich ein klares Signal, dass die neue Koalition in Berlin, sofern sie denn kommt, das System strukturell ändern will", sagte der Vorsitzende des Karlsruher Energiekonzerns in einem am Mittwoch von der "Stuttgarter Zeitung" veröffentlichten Interview. In Baden-Württemberg gebe es das gleiche Ziel. "Das ist eine Herkulesaufgabe."