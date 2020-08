vor 9 Stunden Stuttgart Neues Schuljahr: Keine Anwesenheitspflicht für Schüler

Schüler, die in Baden-Württemberg wegen der Corona-Epidemie nicht in die Schule gehen wollen, dürfen auch im neuen Schuljahr ausschließlich zu Hause lernen. "Wir hatten zuletzt keine Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler. Stand heute haben wir das auch nicht für das kommende Schuljahr vorgesehen", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) der "Rhein-Neckar-Zeitung" am Donnerstag. "Die Schulpflicht gilt aber!"