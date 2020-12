Einschränkungen im Bahnverkehr: VBK führt Gleisarbeiten an der Poststraße durch

Die Gleisarbeiten wirken sich auf die Tram- und Stadtbahnlinien 2, 3, 4, S1/S11, S4 und S8 aus, da der Streckenabschnitt hierfür gesperrt wird und die Bahnen umgeleitet werden müssen. Dadurch kommt es bei einigen Linien auch zu vorübergehenden Änderungen im Fahrplan.

Die Bahnlinien werden während der Gleisarbeiten wie folgt umgeleitet:

Linie 2 ab Rüppurrer Tor fahren die Bahnen über den Abschnitt Konzerthaus – Karlstor weiter in Richtung Knielingen Nord die Abfahrt in Wolfartsweier Nord in Richtung Knielingen Nord erfolgt 12 Minuten später und somit erst zur Minute `13, `33 bzw. `53. Wegen den Standzeiten der Linien 3 und 4 am Hauptbahnhofsvorplatz muss die Linie 2 in Richtung Wolfartsweier dort das Gleis 1 nutzen.

Linie 3 ab Hauptbahnhof (Vorplatz Gleis 2) fahren die Bahnen über den Abschnitt Tivoli – Werderstraße – Konzerthaus – Karlstor weiter in Richtung Heide. Die Abfahrt am Hauptbahnhof (Vorplatz Gleis 2) in Richtung Heide erfolgt 10 Minuten später und somit erst zur Minute `13, `33 bzw. `53.

Linie 4 ab Hauptbahnhof (Vorplatz Gleis 2) fahren die Bahnen über den Abschnitt Tivoli – Werderstraße – Konzerthaus – Karlstor weiter in Richtung Waldstadt. die Abfahrt am Hauptbahnhof (Vorplatz Gleis 2) in Richtung Waldstadt erfolgt 10 Minuten später und somit erst zur Minute `03, `23 bzw. `43.

Linie S1/S11 ab der Haltestelle Rüppurrer Tor fahren die Bahnen über den Abschnitt Konzerthaus –Mathystraße – Kolpingplatz – Ebertstraße – Albtalbahnhof weiter in Richtung Ettlingen/Bad Herrenalb/Ittersbach

Linie S4 ab dem Rüppurrer Tor fahren die Bahnen über den Abschnitt Konzerthaus –Mathystraße – Kolpingplatz – Ebertstraße zum Albtalbahnhof