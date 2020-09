vor 5 Stunden Heilbronn Einjähriges Mädchen stirbt nach Kretschmann-Unfall

Wegen des Tods eines einjährigen Mädchens in Folge eines Unfalls mit einem Begleitfahrzeug von Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) verzichtet der Ministerpräsident am Montag auf öffentliche Termine. "Aus Pietätsgründen sehen wir uns außerstande, Termine zu machen", sagte ein Regierungssprecher am Montag.