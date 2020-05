vor 39 Minuten Karlsruhe Zusammenprall mit geparktem Lkw: Autofahrer erleidet Kopfverletzungen

In Eggenstein-Leopodshafen kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Angaben der Polizei stieß ein Autofahrer beim Überholen gegen einen geparkten Lastwagen. Der Mann wurde am Kopf verletzt und wird in ein Krankenhaus gebracht.