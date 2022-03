Schon seit 2016 gilt für in Pfinztal der Karlsruher Kinderpass, was Ermäßigungen und günstige Tarife für öffentlichen Verkehr und verschiedene Freizeitangebote versprach. Nun sollen auch die restlichen Optionen der "SozialRegion" Karlsruhe ebenfalls für Pfinztal freigeschaltet werden.

Am Dienstag, 1. März, unterzeichnete der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup gemeinsam mit der Pfinztaler Bürgermeisterin Nicola Bodner den Vertrag zur Erweiterung der "SozialRegion"-Karlsruhe, wie der Stadtjugendausschuss in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Von nun an könnten bestimmte Personengruppen auch in Pfinztal verschiedene Vergünstigungen - etwa ermäßigte ÖPNV-Tickets, kostenlosen Eintritt in die Bibliothek, fünfmal freien Zugang ins Hallenbad oder Kulturveranstaltungen zum halben Preis.