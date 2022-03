vor 3 Stunden Karlsruhe/Krasnodar Eine Partnerschaft kühlt aus: Karlsruhe bricht Kontakt zu Krasnodar ab

Die Fächerstadt ist weltweit bekannt und hat Partnerstädte in fünf verschiedenen Ländern. Eine davon, das russische Krasnodar wird jedoch in nächster Zeit kaum Kontakt zu Karlsruhe haben, denn Oberbürgermeister Frank Mentrup kündigte an, die Interaktion mit der russischen Partnerschaft abzubrechen.