Am Dienstagabend gegen 17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Notarztwagen im Kreuzungsbereich der Durlacher Allee und Georg-Friedrich-Straße.

Hierbei bog der zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Notarztwagen nach links in die Georg-Friedrich-Straße ab und übersah hierbei die in Richtung Durlach fahrende Straßenbahn, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Durch die anschließende Kollision beider Fahrzeuge wurde eine Person im Notarztwagen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro.

Alle Bilder zum Unfall zwischen Straßenbahn und Notarztwagen: