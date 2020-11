vor 6 Stunden Karlsruhe Einbruch in der Karlsruher Nordweststadt

Unbekannte Diebe brachen am Samstag, zwischen 09.15 Uhr und 9.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Karlsruher Nordweststadt ein und entwendeten daraus Wertgegenstände und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.