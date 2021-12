vor 3 Stunden Karlsruhe Ein ungewöhnlicher Retter in Karlsruhe: Weihnachtsbäumchen verhindert harten Aufprall

Ein kleines Tannenbäumchen milderte die Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern am Mittwochvormittag in der Waldstraße in Karlsruhe.