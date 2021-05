vor 3 Stunden Kronau Ein Toter nach Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der A5 bei Kronau

Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen zwischen Kronau (Kreis Karlsruhe) und dem Kreuz Walldorf ist am Mittwochmorgen einer der beiden Fahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war in Fahrtrichtung Heidelberg einer der Lastwagen auf das andere Fahrzeug gekracht. Durch den Aufprall sei der Fahrer des auffahrenden Lasters eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Mann zwar aus dem Wrack befreien können, er sei aber noch an der Unfallstelle gestorben.