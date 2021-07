vor 2 Stunden Karlsruhe Outdoor-Sport in Karlsruhe: SSC eröffnet Calisthenics-Anlage im Traugott-Bender-Sportpark

Outdoor-Sportler können sich freuen: Seit vergangenem Freitag hat auf 400 Quadratmetern Fläche die neue Calistehnics-Anlage im Karlsruher Traugott-Bender-Sportpark eröffnet. Das gab der SSC Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Diese entstand in Kooperation zwischen dem SSC Karlsruhe und dem Rotary Club Karlsruhe und ist ab sofort für Mitglieder und Nichtmitglieder ab 14 Jahren kostenlos zugänglich. Herzstück der Anlage ist ein Calisthenics-Cube mit Reckstangen in unterschiedlichen Höhen.