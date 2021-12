vor 3 Stunden Walzbachtal/Jöhlingen Ein explodierender Kompressor: Wohnhaus mit Halle in Jöhlingen fangen Feuer

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekannt gibt, musste die Feuerwehr am frühen Dienstagnachmittag nach Jöhlingen ausrücken: In der Straße Im Grund hat es im Bereich eines Wohngebäudes mit einer Halle gebrannt. Über Brandursache und Ausmaß des Schadens liegen der Polizei bereits erste Erkenntnisse vor