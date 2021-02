vor 12 Minuten Karlsruhe Eichner über Erfolg des KSC: "im Misserfolg begründet"

Trainer Christian Eichner erklärt den derzeitigen Aufschwung des Karlsruher SC mit den vergangenen Krisen. Auf die Frage, was die Gründe für den Erfolg seien, antwortete der 38-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Der Misserfolg. Die Mannschaft hat extrem gelitten." Von den sechs Spielen in diesem Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga haben die Badener fünf gewonnen und 16 von 18 möglichen Punkten geholt.