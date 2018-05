Karlsruher eSport-Fans können sich auf den Pfingstsonntag (20. Mai) freuen. Dann präsentieren Gamer und das Kino Kurbel ab 12 Uhr bei einem Public Viewing den großen Wettkampf des Online-Spiels "League of Legends".

Die Hochschulgruppe eSports United Karlsruhe (eSUKA) lädt zum ersten Mal für das Public Viewing des Spielevents Mid-Season Invitational (MSI) in das Innenstadtkino Kurbel ein. "League of Legends" erschien im Jahr 2009 und hat seitdem weltweit eine große Fangemeinde um sich versammelt. Auf den Servern tummeln sich monatlich mehr als 100 Millionen Spieler.

Teams aus fünf Mitgliedern treten in den Wettbewerben gegeneinander an und versuchen mit taktischem Geschick und schnellen Reaktionen, den Sieg zu erringen. Das MSI-Event findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Europa statt. Nachdem die Vorrunden unter anderem in Berlin ausgetragen wurden, wird das Finale in Paris ausgetragen. Die Teams kämpfen um Preisgelder von bis zu 1 Million Dollar.

Das Programm am Pfingstsonntag umfasst neben dem Livestream in englischer Sprache eine Einleitung von eSUKA und ein Gewinnspiel. Der Eintritt kostet 4 Euro bei freier Platzwahl.

eSports United Karlsruhe ist die Hochschulgruppe für eSport am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und erste Anlaufstelle für jegliche eSports-Disziplinen. Bei Turnieren stellt die Hochschulgruppe selbst Teams. Neben den externen Ligen werden auch eigene Wettkämpfe in verschiedensten Spielen veranstaltet. Abgerundet wird das Programm der Hochschulgruppe durch wöchentliche Offline-Events.