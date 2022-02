vor 4 Stunden Karlsruhe Durch den Zoll in Karlsruhe: Frau versteckt fast 40.000 Euro zwischen Buchseiten

Umgerechnet fast 40.000 Euro in bar und Goldmünzen haben Zollbeamte am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden im Gepäck einer Passagierin gefunden. Zwischen den Seiten einiger Bücher habe die 46-Jährige insgesamt 40.700 Schweizer Franken (umgerechnet 39.000 Euro) versteckt, teilte das Hauptzollamt Karlsruhe am Dienstag mit. In Taschentuchpackungen habe sie Gold im Wert von 6300 Euro verstaut, hieß es.