Durch coronabedingte Ausfälle: In Karlsruhe ist mit Verzögerungen bei der Müllabfuhr zu rechnen

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen des Coronavirus und Personalausfällen könne es in den nächsten Wochen immer wieder zu Verzögerungen der Müllabfuhr kommen. Das betreffe spezifisch die Restmüll-, Wertstoff- und Sperrmüllentsorgung.

Während die Infektionszahlen weiter steigen, kommt es auch bei den vom Landratsamt beauftragten Unternehmen zur Abfallentsorgung zu Personalausfall. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Es könne also zu Ausfällen bei der Abholung von Wertstoff-, Restmüll- und Sperrmüllabholung kommen. Sei dies der Fall, werde die Abholung im Normalfall am darauffolgenden Samstag nachgeholt, so die weitere Nachricht.

Bei Fragen bestehe die Möglichkeit, kostenfrei unter 0800-2160 150.