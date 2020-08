Kaum war die nagelneue Bank aufgestellt worden, war sie auch schon wieder weg: Besonders dreiste Diebe waren nun im Karlsruher Stadtwald im Weiherfeld unterwegs. Dort entwendeten sie eine neue Sitzbank aus Holz - die eigentlich fest im Boden verankert worden war.

Den Diebstahl meldet das städtische Forstamt in einer Pressemeldung der Stadt Karlsruhe. Im Weiherfeld zwischen der Albschule und den Kleingärten am Bahngelände, wo die Bank stand, hatten Forstwirte erst kürzlich mehrere der aus heimischen Hölzern selbst gebauten Sitzgelegenheiten aufgestellt "und zusätzlich im Boden verankert. Als Schutz gegen Unwetter, Vandalismus - und Diebstahl", so die Stadt weiter.

Das hielt nun wohl aber einen oder mehrere Unbekannte nicht davon ab, die Bank nur wenige Tage später zu stehlen. Forstamtsleiter Ulrich Kienzler zeigte sich nach Angaben der Stadt äußerst verärgert. "Diese egoistische Tat motiviert nicht gerade dazu, weitere Erholeinrichtungen zu bauen und aufzustellen", so Kienzler.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Sitzbank nimmt das Forstamt per E-Mail an forstamt@karlsruhe.de entgegen.