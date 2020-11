vor 4 Stunden Karlsruhe Brand in Oberreut verursacht 100 000 Euro Schaden - ein Mann festgenommen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in Karlsruhe drei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache am späten Montagabend in dem Haus aus, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Polizei Karlsruhe hab in einer Pressemitteilung nun Details zu dem Brand bekannt.