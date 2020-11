vor 4 Stunden Oberhausen-Rheinhausen Küchenbrand in Oberhausen-Rheinhausen: 70-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Oberhausen-Rheinhausen sind drei Menschen verletzt worden, eine Frau musste nach der Rettung aus dem Haus reanimiert werden, sie schwebt noch in Lebensgefahr. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am frühen Donnerstagmorgen in der Küche im Obergeschoss des Hauses aus.