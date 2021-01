vor 46 Minuten Rheinstetten Drei Leichtverletzte bei Kreuzungsunfall auf B36 bei Rheinstetten

Am Freitagnachmittag, gegen 13.35 Uhr, war ein 51-jähriger Autofahrer auf der B36 in Richtung Karlsruhe unterwegs und bog -trotz Rotlicht - in die Landesstraße 566 ein. Dort stieß er mit einer 64-jährigen Autofahrerin zusammen, wobei das Auto des Unfallverursachers gegen einen Lichtmast prallte, welcher wiederum auf die Gegenfahrbahn fiel. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und die 64-jährige Frau aus dem anderen Auto wurden dabei leicht verletzt. Ausgetretene Betriebsstoffe machten außerdem eine Straßenreinigung erforderlich. Laut Pressemitteilung der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 20.00 Euro.