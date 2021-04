vor 45 Minuten Linkenheim-Hochstetten Diebe stehlen Graupapageien aus Linkenheimer Vogelpark

In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Einbrecher zwei Graupapageien aus einem Vogelpark in Linkenheim entwendet. Die Tiere haben einen Wert von mehreren Hundert Euro. In einer Pressemitteilung bittet die Polizei Karlsruhe jetzt um Hinweise.