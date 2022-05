vor 1 Stunde Stuttgart "Die Kosten tragen ausschließlich wir": Landwirte im Südwesten beklagen viele Schäden durch Krähen

Krähen bereiten den Landwirten in Baden-Württemberg große Sorgen. Im vergangenen Jahr wurden im Südwesten 166 Schäden durch Saat- und Rabenkrähen gemeldet, wie der Landesbauernverband am Dienstag in einem Schadensbericht mitteilte. "Die Beschwerden unserer Bauern häufen sich und die Schäden sind teils massiv", erklärte Jürgen Maurer vom Landesbauernverband.