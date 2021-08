Die fünf großen Baustellen Karlsruhes: An diesen Orten wird in den Ferien auf Hochtouren gearbeitet

In den letzten Zügen des Sommers, bevor der Verkehr mit dem Ferienende wieder in Gang kommt, werden die Baustellen in Karlsruhe noch einmal vorangetrieben. Über insgesamt fünf größere Baumaßnahmen berichtet die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

1. B 10 Südtangente und Edeltrudtunnel

Seit Ende April laufen die Arbeiten am Edeltrudtunnel nun schon ununterbrochen. Die Südröhre wurde dabei am 23. August fertiggestellt, sodass der Fokus der Arbeiten nun auf der Nordröhre liegt. Hierdurch bleibe der Verkehr zwischen Rheinhafen und Durlach voraussichtlich bis Mitte Oktober eingeschränkt. Anschließend werde es bis Januar 2022 aufgrund von Materialknappheit eine Baupause geben. Danach werde die gesamte Tunneltechnik erneuert.

2. Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 10 bei Mühlburg

Auf der Südtangente bei Mühlburg lauf derzeit eine Fahrbahndeckenerneuerung. In Abstimmung mit den Arbeiten beim Edeltrudtunnel seien dabei drei Bauphasen geplant:

3. bis 6. September: Die B 36 werde von Ausfahrt Westbahnhof bis Ausfahrt Rheinhafen teilweise gesperrt und nur noch einspurig befahrbar.

Die B 36 werde von Ausfahrt Westbahnhof bis Ausfahrt Rheinhafen teilweise gesperrt und nur noch einspurig befahrbar. 7. bis 11. September: Der Verkehr werde von der Ausfahrt Rheinhafen einspurig über die Zufahrt Starckstraße umgeleitet. Zeitgleich erfolgen Arbeiten in der Unterführung Kühler Krug, die in Richtung Rheinhafen Wörth ebenfalls nur einspurig befahrbar sein wird.

Der Verkehr werde von der Ausfahrt Rheinhafen einspurig über die Zufahrt Starckstraße umgeleitet. Zeitgleich erfolgen Arbeiten in der Unterführung Kühler Krug, die in Richtung Rheinhafen Wörth ebenfalls nur einspurig befahrbar sein wird. 13. bis 16. September: Fahrbahn werde in der Unterführung am Kühlen Krug saniert und in Fahrtrichtung Ost nur noch einspurig befahrbar sein.

3. Adenauerring /Stadion

Bis Anfang Oktober soll die Fahrbahn am Adenauerring aufgrund von Sanierungsarbeiten stadtauswärts beidseitig gesperrt bleiben, anschließend werde in beiden Richtungen wieder ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Dank der nun fertiggestellten Umgehungsstraße über den Birkenplatz am Stadion sei es möglich, die blockierten Gebiete über die Theodor-Heuss-Allee zu erreichen.

4. Gleisbau am Hauptbahnhof und Lückenschluss am Ettlinger Tor

Zusätzlich zur Restaurierung der strapazierten Straßenbahngleise am Hauptbahnhof sollen unterirdische Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Fernwärme am Bahnhofsvorplatz eingebaut werden. Auch die Weichen sollen erneuert werden. Gleichzeitig sei geplant, die Gleisstraße im Kreuzungsbereich des Ettlinger Tors zu vollenden. Aus diesem Grund müsse die Durchfahrt von der Ettlinger- in die Karl-Friedrich-Straße bis 19. September gesperrt bleiben.

5. Karlstor

Zu Beginn des neuen Schuljahres am 13. September gehe die Bahn entlang der Karlstraße wieder in Betrieb und ab Ende September stehe sie auch dem Autoverkehr wieder zur Verfügung. Danach sollen die Gleise zwischen Ritterstraße und Karlstor sowie die neue Haltestelle in der Kriegsstraße ausgebaut werden.