vor 1 Stunde Stuttgart Mit Schnee in Baden-Württemberg: Der Winter kommt zurück

Nach dem kurzzeitigen Vorgeschmack auf den Sommer kommt schon bald der Winter in den Südwesten zurück. Es stehe ein Temperaturumschwung um fast 20 Grad an, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch in Stuttgart. Grund sei polare Luft aus dem Norden, die nach Baden-Württemberg ströme.