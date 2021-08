Die leeren, mit Stahl umhüllten Sattelauflieger stehen schon seit Monaten ungenutzt auf dem Lagerplatz. Kaum zu glauben, dass die Anhänger bei den größten Party-Events wie Loveparade, Streetparade in bunten Farben durch die bekanntesten Alleen Europas gezogen werden. Jörg Brunzendorf aus Karlsruhe ist Geschäftsführer der Firma Paradeking. ka-news.de hat sich mit dem Meister der Partyfahrzeuge vor Ort in Paradeking-Lager in Weingarten getroffen.

Jörg Brunzendorf hat Großes vor in der Fächerstadt. Der gebürtige Karlsruher kennt sich mit Straßenparaden aus wie kaum ein anderer. Vor zwei Jahren waren er und seine Mitstreiter zur Peace Convoy-Parade an der Berliner Siegessäule, die er nun in seiner Heimatstadt Karlsruhe durchführen möchte. Laut Brunzendorf soll der Peace Convoy dann unter dem Motto "respect the other" über die historische Willy-Brandt-Allee rollen.

In seinem Lager in badischen Weingarten schweißt und schraubt die Crew um Brunzendorf schon seit Jahren. Eher unauffällig und distanziert wirkt das Lager von Europas Partymeilen-Anhängern. Immer neue Ideen und weiterer Ausbau führen die Auflieger zu echten Showbühnen. Sogar WCs sind im Auflieger eingebaut. Die dafür notwendigen Zugmaschinen werden geliehen. "Damit haben wir immer die neuesten Fahrzeuge". Ein eigener Fuhrpark lohne sich finanziell nicht, so Brunzendorf.

Dieses Jahr soll das Event in der badischen Metropole Karlsruhe statt in der Weltstadt Berlin steigen. Der Grund: "Wir möchten zu den drei internationalen Tagen, dem Weltfriedenstag, dem Weltkindertag und dem Welttierschutztag, demonstrieren und setzen uns plakativ mit Musiktrucks für diese Tage ein", so Brunzendorf zu ka-news.de.

Am Samstag, 18. September, sollen nach aktuellem Stand zwölf Trucks am Peace Convoy teilnehmen. Verschiedene Vereine wie der Christopher Street Day (CSD) und andere Partyveranstalter vertreten auf den Fahrzeugen die verschiedenen Themen auf die im Demo-Zug aufmerksam gemacht werden sollen. An der Willy-Brandt-Allee in Höhe des Schlossparks sollen die Fahrzeuge nach der Demo-Parade zum Stehen kommen und als Musikbühnen fungieren.

Die Demo soll sich zu einem jährlich wiederkehrenden Event in der Fächerstadt entwickeln. Karlsruhe, mit den höchsten Gerichten der Republik, wäre gerade deshalb hierfür auch prädestiniert, da es um Menschenrechte wie etwa dem Schutz von Kindern und Benachteiligten sowie dem Artenschutz geht, so Brunzendorf abschließend.

Um die Aktion zu untermauern, ist kein geringerer als Christian Blank zum ersten Botschafter ernannt. Blank ist ein Karlsruher Rollstuhlfahrer und schwerbehindert. Bekannt wurde er auf Youtube durch ein seelenrühriges Video mit dem Lied "Ich wollte nie erwachsen sein" mit der Sängerin Nina Hirschler aus Rheinstetten. Jörg Brunzendorf hat jedoch noch andere Ideen und Überraschungen, denn der kreative Meister der Partymeilen ist noch lange nicht am Ende.