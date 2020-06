vor 3 Stunden Karlsruhe Karlsruhe demonstriert gegen Rassismus: George Floyd-Protest am Samstag

Ende Mai verlor der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis in den vereinigten Staaten sein Leben. Daraufhin gingen in den USA zahlreiche Menschen auf die Straße, um ihrem Protest gegen Rassismus Gehör zu verschaffen. Auch in Karlsruhe ist am Samstag, 6. Juni, eine Demonstration geplant.