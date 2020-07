Traditionsreich, stadtbekannt - und finanziell klamm: Der Karlsruher Keramikmanufaktur Majolika fehlt Geld. Die Lösung könnte eine Finanzspritze von 150.000 Euro aus der Stadtkasse sein. Darüber soll am Dienstag der Gemeinderat entscheiden.

Vom herkömmlichen Trinkbecher über Vasen aus dem 3D-Keramikdrucker bis hin zu Kunstwerken in den Kombilösungs-Haltestellen - seit 1901 stellt die Majolika am Karlsruher Ahaweg hinter dem Schloss Keramikprodukte her.

Majolika macht kaum noch Gewinn

Doch in den vergangenen Jahren sah es schlecht aus für die Majolika: Weniger Umsatz und weniger Projekte brachten das Keramikstudio finanziell ins Schlingern. Wie es jetzt mit der Majolika weitergehen könnte, hat die Stadt in einer Beschlussvorlage an den Gemeinderat am Dienstag skizziert.

Bürgermeisterin Luczak-Schwarz freut sich über möglichen Investor für angeschlagene Keramik-Manufaktur

Eine Lösung wäre, die Majolika-Stiftung vom Staat zu trennen und das Studio in die Hände eines privaten Unternehmens zu geben. Ralf Müller, geschäftsführender Gesellschafter der Zeller Keramik Manufaktur in Zell am Harmersbach und der "Dorotheenhütte" Glashütte Wolfach, stehe demnach seit 2018 in Gesprächen mit der Stadt Karlsruhe.

Wird die Manufaktur in private Hände gegeben?

Wird er die angeschlagene Manufaktur kaufen? "Herr Müller bekundete großes Interesse am Erwerb der Majolika Manufaktur GmbH mit dem Ziel, seine Keramikproduktion in das Produktionsgebäude der Majolika zu verlagern", erklärt die Stadt.

"Er hat das Ziel, dort eine 'gläserne' Manufaktur aufzubauen sowie gemeinsam mit dem Badischen Landesmuseum, der Hochschule für Gestaltung, der Kunstakademie sowie weiteren Kultureinrichtungen ein Areal mit auch touristischer Attraktivität zu entwickeln."

Gemeinderat entscheidet über erneutes Förderopaket

Die andere Möglichkeit wäre, ein weiteres Förderpaket von der Stadt zu erhalten. Mehr als 300.000 Euro flossen seit 2011 jährlich bisher in die Majolika. Im Haushaltsplan 2021 sollen nun erneut Zuschussmittel in Höhe von 150.000 Euro bereitgestellt werden - wenn der Gemeinderat am Dienstag zustimmt.

Ob und wie die Stadträte dazu entscheiden und was genau debattiert wurde - ka-news.de wird hier im Anschluss an die Sitzung berichten.