vor 4 Stunden Lars Notararigo Karlsruhe "Das Wichtigste ist das Zusammenspiel" - Wie die Feuerwehr Karlsruhe die Herausforderung "Umzug" meistert

So mancher Passant erlebte am Mittwochmittag einen Anblick, der sich nur selten bietet: Ein Konvoi aus dreizehn rot glänzenden Vehikeln zog unter Blaulicht und Sirene von der Innen- in die Oststadt. Seit 28. April um 14:00 Uhr operiert die Karlsruher Feuerwehr von ihrer neuen Wache aus. Begleitet von den Ansprachen der Bürgermeisterin Lisbach und des Feuerwehrpersonals fanden sich die Fahrzeuge in ihrer neuen Zentrale ein. Doch bei aller Freude, eine Sache war bei allen Verantwortlichen jederzeit im Hinterkopf.