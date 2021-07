Im schleichenden Zentimetertakt erhöhen die Regenfälle seit Dienstagmorgen den Wasserspiegel des Rheins. Nun prognostiziert die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Lubw), dass der Fluss schon sehr bald über die Ufer treten soll. Wann die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt wird und wann die ersten Überflutungen drohen - ka-news.de hält euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Sonntag

12:57 Ein letzter kleiner Anstieg zu erwarten

Für die Bewohner der Gemeinden und Ortschaften entlang des Rheins bei Karlsruhe heißt es nun erst einmal: aufatmen. Denn: Der Pegel des Rheins hat seinen Höhepunkt nun hinter sich.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel der Wasserstand von seinem Höchstwert von 8,65 Meter auf 8,16 Meter ab. Nur noch einen erneuten letzten kleinen Anstieg auf etwa 8,30 Meter bis Montagabend prognostiziert die HVZ auf ihrer Website, bevor der Rheinpegel bei Maxau nach aktuellem Stand ab Dienstag endgültig sinken soll.

Samstag

19:30 Rheinhochwasser steigt um wenige Zentimeter

Die Hochwasserhöhe beträgt am Abend 8,65 Meter - ein leichter Anstieg um drei Zentimeter im Vergleich zum Morgen. Zur Abflussminderung wurden am Samstagmittag ebenfalls die beiden baden-württembergischen Rückhaltemaßnahmen Kulturwehr Kehl und Polder Altenheim in Betrieb genommen, so die HWZ Baden-Württemberg.

09:30 Scheitelwert des Pegels bis Sonntag erwartet

Die Wasserstände an Hoch- und Oberrhein befinden sich laut der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) weiter auf einem hohen Niveau. "Am Pegel Maxau ist der Wasserstand noch leicht steigend bis gleichbleibend, der Scheitelwert wird in der Nacht zu Sonntag in der Größenordnung eines 10-jährlichen Ereignisses erwartet." Am Morgen wurde eine Höhe von 8,62 Meter gemessen.

Freitag

15:25 Pegel erreicht am Samstag seinen Scheitelwert

Nach Angaben der HVZ wird der Rhein in der Nacht von Freitag auf Samstag die 8,57 Meter überschreiten und damit die Marke eines 10-jährigen Hochwassers knacken.

So heißt es im aktuellsten Lagebericht der HVZ: "Am Pegel Maxau wird der Scheitelwert voraussichtlich am Samstag in der Größenordnung eines 10jährlichen Ereignisses erwartet. Zur Abflussminderung des Rheinhochwassers wurde am Donnerstagabend der Hochwasserrückhalteraum Polder Erstein bei Straßburg in Betrieb genommen."

Donnerstag

22:43 Pegel soll wieder steigen

Bis in den Freitag hinein sind laut HVZ vor allem in den südlichen Landesteilen noch lokale heftige Niederschläge vorhergesagt. Allerdings seien - nach leichter Entspannung am Donnerstag - auch am Oberrhein wie am Pegel Maxau in der Nacht zum Freitag "deutliche, rasche Wiederanstiege" zu erwarten.

Aktuell liegt der Rheinpegel bei Karlsruhe bei einer Höhe von 8,34 Metern. Schon bis zum Freitagabend allerdings könnte der Wasserstand nach aktueller Vorhersage der HVZ die 8,60 Meter-Marke knacken und bis Samstag sogar noch einmal weiter ansteigen.

13:40 Wasserspiegel soll vorrübergehend absinken

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seien viele Regenwolken nach Süden weitergezogen, wie aus dem aktuellen Bericht der HVZ hervorgeht. Infolgedessen solle das Rheinwasser bei der Messstation Maxau wieder kurzzeitig absinken, nachdem es um 11.25 Uhr eine Maximalhöhe von 8,40 Metern erreicht hat. Dies sei aber lediglich von kurzer Dauer, da ab Freitagnacht mit einem weiteren, deutlich höheren Anstieg des Pegels zu rechnen sei.

Mittwoch

17:40 Vorläufiger Hohepunkt erreicht

Der Wasserstand des Rheins sei zur aktuellen Messung auf 8,30 Meter gestiegen. Laut Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) solle damit ein vorläufiger Höhepunkt erreicht sein und die Fluten des Rheins würden ab kommendem Donnerstag wieder geringfügig absinken. Dies werde aber nur von kurzer Dauer sein, da der Pegel ab Freitag auf einen noch höheren Stand bis knapp unter die neun Meter ansteigen könnte.

13:00 Starke Unwetter sollen Pegel noch weiter erhöhen

Infolge von weiteren vorhergesagten Niederschlägen im Südschwarzwald und Allgäu solle der dortige Wasserstand "stark ansteigen", wie die Lubw-Website informiert. Diese erhöhten Wasserstände seien auch über längere Distanzen flussabwärts messbar - in Maxau sei der Pegel derzeit bereits auf 8,18 Meter gestiegen. Weitere Erhöhungen des Wasserspiegels bis Donnerstag seien wahrscheinlich.

08:30 Rheinschifffahrten erneut eingestellt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat der Rhein die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten. Das heißt: Der Schiffsverkehr bei Karlsruhe muss erneut eingestellt werden. Inzwischen ist der Rhein auf 8,03 Metern angestiegen. Doch laut der Lubw könnte im Verlauf der Woche sogar die Marke eines fünfjährigen Hochwassers (8,31 Meter) geknackt werden.

Dienstag

18:18 Rheinpegel steigt weiter

Wie die Lubw auf ihrer Website informiert, befinden sich die Wasserstände an Hoch- und Oberrhein "auf einem hohen Niveau". "An den Rheinpegeln Hauenstein, Kehl-Kronenhof und Maxau sind die Hochwassermeldewerte seit einigen Tagen überschritten. In Folge der für die kommenden Tage vorhergesagten Niederschläge werden die Wasserstände im Rhein und auch in den Oberrheinzuflüssen weiter ansteigen", heißt es seitens der Lubw. Der Wasserstand liegt aktuell bei 7,37 Metern.