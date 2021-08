vor 2 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe "Das Kohlezeitalter ist vorbei!": Karlsruher Klima Camp protestiert gegen das Kohlekraftwerk am Rheinhafen

Da die Enbw für das Kohlekraftwerk am Rheinhafen einen Antrag stellte, um die Einleitung von Abwasser und erhitztem Kühlwasser in den Rhein zu verlängern, hat das Klimacamp Karlsruhe am gestrigen Freitag zu einem Demonstrationszug in der Innenstadt aufgerufen. Zusammen mit dem BUND, Extinction Rebellion Karlsruhe, Fridays for Future Karlsruhe, Fossil Free, Rhythms of Resistance und dem Umweltzentrum fordert das Klimacamp, dass dieser Antrag abgelehnt und somit das Kraftwerk abgeschaltet wird. Rund 200 Teilnehmer nahmen an der Demonstration teil.