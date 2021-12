Eine 25-jährige beklagt in einem Pferdestall in Pfinztal den Diebstahl ihres Handys, ihrer Geldbörse und ihrer Autoschlüssel. Nachdem sie bei der Polizei Anzeige erstattet, stellt sich heraus, dass der Täter keineswegs über lange Finger, sondern über Hufe verfügt.

Ein zunächst unbekannter Täter stahl in einem Pferdestall in Pfinztal einer 25-jährigen Frau ihr Handy, die Geldbörse und den Autoschlüssel aus ihrer Handtasche, so eine Pressemitteilung der Polizei. Die 25-Jährige hatte zunächst ihre Tasche im Bereich der Pferdeboxen abgestellt. Wenig später bemerkte sie die daraus fehlenden Utensilien und erstattete Anzeige bei der Polizei. Stellte sich die Frage nach dem Übeltäter.

Die umfangreichen Ermittlungen der Polizeibeamten erbrachten ein überraschendes Ergebnis: Als Dieb erwies sich schließlich ein Pferd. Der wunderfitzige Vierbeiner stand in der angrenzenden Box und hatte den Inhalt in einem günstigen Moment "entwendet". Die fehlenden Wertsachen waren in seiner Box verteilt.

Auch in diesem Fall hätten die Ratschläge der Kriminalprävention geholfen, die Handtasche immer gut im Auge zu behalten. Auf die Erstattung einer Anzeige gegen das Pferd, etwa wegen groben Unfugs, wurde am Ende mit einem Augenzwinkern verzichtet