vor 22 Minuten Sutensee-Blankenloch Dachstuhlbrand in Blankenloch beschäftigt Feuerwehr am Mittwochabend

Am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr geriet in Blankenloch der Dachstuhl eines Mehrfamilenhauses in Brand. Bewohner im ersten Obergeschoss nahmen Brandgeruch und Knallgeräusche im Anwesen wahr. Bei der Nachschau im darüber liegenden Dachgeschoss stellte sie bereits offen Flammen fest. Versuche das Feuer zu löschen schlugen laut Polizei fehl, weshalb sie das Gebäude verließen.